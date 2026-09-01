Жирков об увольнении Гусева из «Динамо»: «Была задача выиграть Кубок России. Но мы не выполнили ее»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос об увольнении из клуба Ролана Гусева.

— В чем был смысл для «Динамо» менять тренера, если можно было дать больше времени Ролану Гусеву?

— Сложно сказать. У нас была поставлена задача — выиграть Кубок России. Но в финале Пути РПЛ проиграли по пенальти «Краснодару», то есть задачу не выполнили. Вот и все.

— С другой стороны, есть ЦСКА и Игдисамовым. Они доверились своему молодому специалисту.

— Кто платит, тот и заказывает музыку. Надо спросить у руководства «Динамо», почему оно не поступило так же.

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

(Давид Петросян)