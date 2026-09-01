Жирков о будущем: «Пока в мои планы не входит становиться главным тренером»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем в тренерской карьере.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее?

— Как сказал Аршавин, когда мы были на бахче: «Жирков — безработный!» (смеется).

— Интересно ли двигаться дальше по тренерской карьере? Возможно, хотите стать главным тренером?

— Для этого надо еще много учиться. Пока в мои планы это не входит.

— А если вновь позовут помощником тренера в какой-то клуб?

— Буду думать.

Жирков входил в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо» с января по июнь 2026 года.

22 мая было объявлено о возвращении немца Сандро Шварцана пост главного тренера «Динамо». Специалист также возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В штаб Шварца в московской комнаде вошли Волкан Булут, Пепе, Сергей Паршивлюк, Павел Алпатов, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра.

(Давид Петросян)