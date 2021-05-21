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Инсайд Арустамяна: Салихова хотела видеть Симоне Индзаги в «Спартаке»

21 мая 2021, 23:59
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Как сообщал «СЭ», Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба. Журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах такого решения.

«Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» — самое внезапное событие межсезонья. Причина разочарования Заремы — в тренере.

По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча. Изначально был разговор о Паулу Фонсеке, но с ним не договорились по деньгам.

Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима — Симоне Индзаги. У него кончается контракт с «Лацио», и далеко факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть — но не договоренности.

В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.

Выбор в пользу Витории — не то, что хотела Зарема», — написал Арустамян в Telegram-канале.

Напомним, основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» — португалец Руй Витория, работавший в «Бенфике».

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