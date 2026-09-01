Жирков о драке в любительской лиге: «На протяжении всего матча меня били по ногам. Я не выдержал»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал о драке в любительской лиге.

Инцидент произошел 25 июня после словесной перепалки между игроками. Жирков, выступающий за «Новую Ригу», ударил Кулагина. Арбитр показал Жиркову, выступающему за «Новую Ригу», красную карточку.

— Недавно в любительской лиге между вами и одним из соперников произошла небольшая драка. Что произошло?

— Это была последняя минута встречи. На протяжении всего матча меня били по ногам, причем довольно часто. Это делали игроки моей бывшей команды. Произошел накопительный эффект. Напряжение весь матч, а под конец меня просто сзади лупят по ногам. Я не выдержал. Да и драки никакой не было, это раздули.

— Потом обсудили ситуацию?

— Сразу после игры я извинился.

— Вы первым подошли?

— Да, сделал это первым.

Жирков завершил профессиональную карьеру в 2023 году. В качестве футболиста он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Также на его счету 105 матчей за национальную команду, в которых он забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

(Давид Петросян)