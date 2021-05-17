Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды
16:02
Как стало известно «СЭ», совет директоров «Спартака» на заседании в понедельник одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды. Ранее в понедельник свою последнюю пресс-конференцию в роли главного тренера дал Доменико Тедеско.
В ближайшие дни клуб заключит контракт с 51-летним португальским специалистом.
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