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Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды

16:02
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», совет директоров «Спартака» на заседании в понедельник одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды. Ранее в понедельник свою последнюю пресс-конференцию в роли главного тренера дал Доменико Тедеско.

В ближайшие дни клуб заключит контракт с 51-летним португальским специалистом.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: расставание после сезона 2020/21 — кто будет новым главным тренером