Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды

Как стало известно «СЭ», совет директоров «Спартака» на заседании в понедельник одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды. Ранее в понедельник свою последнюю пресс-конференцию в роли главного тренера дал Доменико Тедеско.

В ближайшие дни клуб заключит контракт с 51-летним португальским специалистом.

Руй Витория возглавит «Спартак»? Он взял все трофеи Португалии, раскрыл Рубена Диаша, а в Лиге чемпионов играл против ЦСКА и «Зенита» //

Руй Витория — отличный вариант для «Спартака». В чем сила вероятного сменщика Доменико Тедеско