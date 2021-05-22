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Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»

09:26
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Как стало известно «СЭ», коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.

Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года после того, как занимал этот пост с 2014 по 2019 год. До этого в течение 6 лет он занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда.

(Максим Алланазаров)

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