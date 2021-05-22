Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»
09:26
Как стало известно «СЭ», коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.
Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года после того, как занимал этот пост с 2014 по 2019 год. До этого в течение 6 лет он занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера».
Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.
После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда.
(Максим Алланазаров)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю