Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»

Как стало известно «СЭ», коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет клуб.

Атаманенко вернулся в московский клуб в сентябре 2020 года после того, как занимал этот пост с 2014 по 2019 год. До этого в течение 6 лет он занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

Ранее о выходе из совета директоров «Спартака» объявила Зарема Салихова.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда.

(Максим Алланазаров)