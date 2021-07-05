«Спартак» переиграл хорватский клуб и одержал первую победу под руководством Руя Витории

«Спартак» обыграл в товарищеском матче хорватский клуб «Шибеник». Московский клуб переиграл соперника со счетом 4:2.

В первом тайме в составе «Спартака» отличились Йоррит Хендрикс и Виктор Мозес. Во второй половине хорваты сравняли счет, но москвичи смогли исправить ситуацию и восстановили разницу в два мяча: забили Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

Это первая победа красно-белых под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» (Россия) — «Шибеник» (Хорватия) — 4:2 (2:0)

Голы: Хендрикс, 36 (1:0). Мозес, 43 (2:0). Юрич, 53 — с пенальти (2:1). Делич, 60 (2:2). Глушенков, 68 (3:2). Игнатов, 85 (4:2).

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов, Гапонов, Айртон, Жиго (Кутепов, 46), Умяров (Денисов, 76), Хендрикс, Бакаев (Игнатов, 46), Мозес (Глушенков, 65), Мирзов (Ломовицкий, 65), Мелкадзе (Педро Роша, 76).

5 июля.