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Генеральный директор «Родины» Погонин: «Мы верим в нашего главного тренера»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе главного тренера команды Хуана Диаса.

— Нравится ли вам стиль игры, который привил главный тренер Хуан Диас? С одной стороны, команда много забивает, но при этом много и пропускает.

- В первую очередь я бы хотел отметить, что руководство клуба очень благодарно Хуану Диасу и его тренерскому штабу за то, что они поверили в проект «Родины», когда команда еще была в Первой лиге. Хуан и его штаб блестяще справились с задачей: мало того что мы вышли в РПЛ, так еще и взяли титул. Что касается текущего сезона — все остается неизменным: мы продолжаем придерживаться стабильного курса развития клуба, верим в Хуана и полностью поддерживаем его решения, — сказал Погонин «СЭ».

Хуан Диас и&nbsp;Александр Погонин.«Мы верим в нашего главного тренера». Интервью генерального директора «Родины»

Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Команда после 6-го тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.

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РПЛ
ФК Родина
Хуан Диас
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В «Родине» удовлетворены результатами команды на старте сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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