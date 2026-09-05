Генеральный директор «Родины» Погонин: «Мы верим в нашего главного тренера»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе главного тренера команды Хуана Диаса.

— Нравится ли вам стиль игры, который привил главный тренер Хуан Диас? С одной стороны, команда много забивает, но при этом много и пропускает.

- В первую очередь я бы хотел отметить, что руководство клуба очень благодарно Хуану Диасу и его тренерскому штабу за то, что они поверили в проект «Родины», когда команда еще была в Первой лиге. Хуан и его штаб блестяще справились с задачей: мало того что мы вышли в РПЛ, так еще и взяли титул. Что касается текущего сезона — все остается неизменным: мы продолжаем придерживаться стабильного курса развития клуба, верим в Хуана и полностью поддерживаем его решения, — сказал Погонин «СЭ».

Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Команда после 6-го тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.