«Крылья Советов» — «Краснодар»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Краснодар» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 13.30 мск, за 30 минут до стартового свистка. Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Ахматом» (3:3), а «Краснодар» дома победил «Ростов» (1:0).

После шести матчей «Крылья Советов» набрали 6 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» выиграл все шесть встреч, набрал 18 очков и лидирует в чемпионате России.

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