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Зенит — ЦСКА: ориентировочные составы на матч РПЛ 5 сентября 2026

«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы на матч РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре РПЛ в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ориентировочный состав «Зенита»

Адамов — Мантуан, Алип, Нино, Вега — Барриос, Карпукас — Глушенков, Педро, Джон Джон — Соболев

Ориентировочный состав ЦСКА

Тороп — Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Рейс — Кисляк, Обляков — Попович, Алвес, Глебов — Гонду

Среди возможных потерь отмечаются Вендел у «Зенита» (травма) и диквалифицированный Игорь Дивеев. У ЦСКА из-за травм не сыграют Мойзес Барбоза, Дмитрий Баринов, Милан Гайич, также Игорь Акинфеев. Под вопросом Данила Козлов.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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