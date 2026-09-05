«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы на матч РПЛ
«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре РПЛ в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.
Ориентировочный состав «Зенита»
Адамов — Мантуан, Алип, Нино, Вега — Барриос, Карпукас — Глушенков, Педро, Джон Джон — Соболев
Ориентировочный состав ЦСКА
Тороп — Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Рейс — Кисляк, Обляков — Попович, Алвес, Глебов — Гонду
Среди возможных потерь отмечаются Вендел у «Зенита» (травма) и диквалифицированный Игорь Дивеев. У ЦСКА из-за травм не сыграют Мойзес Барбоза, Дмитрий Баринов, Милан Гайич, также Игорь Акинфеев. Под вопросом Данила Козлов.
Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0