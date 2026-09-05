«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 7-м туре РПЛ в субботу, 5 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ориентировочный состав «Зенита»

Адамов — Мантуан, Алип, Нино, Вега — Барриос, Карпукас — Глушенков, Педро, Джон Джон — Соболев

Ориентировочный состав ЦСКА

Тороп — Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Рейс — Кисляк, Обляков — Попович, Алвес, Глебов — Гонду

Среди возможных потерь отмечаются Вендел у «Зенита» (травма) и диквалифицированный Игорь Дивеев. У ЦСКА из-за травм не сыграют Мойзес Барбоза, Дмитрий Баринов, Милан Гайич, также Игорь Акинфеев. Под вопросом Данила Козлов.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

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