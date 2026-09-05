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Зенит — ЦСКА, Динамо — Спартак, Крылья Советов — Краснодар, Балтика — Локомотив: интриги 7-го тура РПЛ

У ЦСКА беда с составом перед «Зенитом», «Динамо» и «Спартак» ждут возвращения лидеров к дерби

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Нино и Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интриги 7-го тура РПЛ.

«Зенит» — ЦСКА: кто будет играть у армейцев?

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Армейцы не проиграли ни одного из шести матчей чемпионата, набрали 12 очков и держатся в группе лидеров. Но как пойдет дальше — большой вопрос, так как с составом явные проблемы. Надолго выбыли Мойзес и Баринов, Акинфеев по-прежнему восстанавливается, а в игре с «Акроном» повреждение получил Кисляк, и после его замены ЦСКА потерял контроль над центром поля.

Последняя неделя только добавила тревоги. Не удержав победу над плетущимся в хвосте таблицы «Акроном» (2:2), армейцы затем проиграли в Кубке «Ростову» (0:2). Там еще и Гайич ушел с поля уже на десятой минуте из-за повреждения. Так что теперь Игдисамову нужно буквально наскребать состав перед одним из самых сложных выездов сезона.

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Правда, сам «Зенит» пока тоже далек от идеала. После шести туров у команды Семака те же 12 очков, но уже два поражения в пассиве — от «Родины» и «Спартака». В прошлом туре сине-бело-голубые только на 90+3-й минуте дожали «Факел» благодаря пенальти Соболева. До этого почти весь матч не могли вскрыть оборону воронежцев, а Дивеев в концовке удалился и теперь, что особенно иронично, пропустит встречу против бывшей команды.

Зато вернется Глушенков — лучший бомбардир «Зенита» на старте сезона с пятью голами. Против «Факела» его очень не хватало, особенно когда приходилось ковырять низкий блок соперника. У ЦСКА такого внутреннего ресурса сейчас нет: наоборот, почти каждую неделю кто-то выпадает.

Первые недели Игдисамов действительно выжимал из ЦСКА максимум, и именно поэтому старт получился настолько бодрым. Но сейчас ситуация усугубилась из-за ряда травм лидеров, которых попросту невозможно заменить. «Зенит» сейчас совсем не выглядит непобедимым, однако выезд в Петербург может стать первым матчем, где армейцам банально не хватит людей, чтобы компенсировать разницу в качестве и длине скамейки.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Краснодар»: повторят ли «быки» рекорд РПЛ?

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

В прошлом сезоне «Краснодар» дважды просто уничтожил «Крылья» в чемпионате — 6:0 в Самаре и 5:0 дома. На неделе «быки» отправятся на Волгу в статусе абсолютного лидера: шесть побед в шести турах. Еще один успех позволит повторить рекорд чемпионатов России по лучшему старту — семь побед подряд раньше выдавали «Рубин» Бердыева в 2008-м и «Зенит» Виллаш-Боаша в 2014-м.

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Правда, нынешний «Краснодар» в последних матчах совсем не похож на машину, которая перемалывает всех подряд. Три тура — три победы по 1:0, причем два последних победных мяча забил центральный защитник Жубал. В Махачкале «быки» практически ничего не создали с игры, против «Ростова» тоже долго мучились. Мусаев после дерби прямо признал, что в первом тайме команда слишком часто возвращала мяч назад и почти ничего не создавала. В общем, таблица идеальная, а футбол пока заметно менее убедительный. Намекает на не лучшую форму и неоднозначный матч с «Факелом» в Кубке, где «быки» добыли победу лишь в серии пенальти и не могли даже толком наладить контроль мяча.

У «Крыльев» ситуация обратная. Самарцы довольно тяжело начали чемпионат, но именно сейчас внезапно ожили в атаке: сначала разгромили «Акрон» 3:0, затем сыграли 3:3 с «Ахматом». Шесть из восьми своих голов они забили за два последних тура и точно не выглядят командой, которую снова должны выносить в одну калитку.

Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» — «Спартак»: возвращение Тюкавина и вопросы по Барко

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

У «Динамо» и «Спартака» перед дерби схожая проблема — обе команды пока слишком зависят от отдельных игроков в атаке. Бело-голубые в прошлом туре обыграли «Локомотив» 1:0, но без Тюкавина почти ничего не создали до пенальти во втором тайме. «Спартак» без Барко тоже не сказать что полностью контролировал игру с «Оренбургом» и устроился на ничью. Так что командный настрой после статусной победы над «Зенитом» может и пошатнуться.

Для «Динамо» хорошая новость в том, что Тюкавин должен вернуться. После дубля «Родине» он наконец прервал голевую засуху и теперь снова должен занять место в центре атаки. Но какая-то трагикомедия разворачивается на трансферном рынке. Сразу два потенциальных новичка — Гонсало Плата и Матеус Мартинс — не прошли медосмотр. Наверняка Шварц рассчитывал на них уже в ближайшее время.

«Спартак» тем временем надеется на возвращение Барко, который подхватил вирусную инфекцию. Карседо после «Оренбурга» прямо сказал, что команде нужен план Б на случай отсутствия аргентинца, потому что полноценно заменить его очень сложно. Литвинов при этом точно остается вне игры из-за травмы колена, так что кадровых вопросов перед дерби у красно-белых хватает.

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Есть еще один момент для «Спартака» — «ВТБ Арена» в последнее время вообще не самое приятное для него место. В прошлом чемпионате красно-белые здесь сыграли 2:2, а весной получили от «Динамо» 2:5 в Кубке. Если захватить еще предыдущую домашнюю встречу бело-голубых, у «Спартака» в трех последних официальных матчах на этом стадионе ни одной победы.

По сезону красно-белые пока выглядят убедительнее и заслуженно стоят выше. Но если Тюкавин действительно вернулся в форму, а Барко снова не сыграет, разница между командами нивелируется. «Спартак» уже показал, что без аргентинца может создавать много моментов, но пока не продемонстрировал, что умеет без него добиваться результата в каждом туре.

Антон Митрюшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» — «Локомотив»: кризис продолжится?

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

Еще летом казалось, что у этих команд будут совсем разные задачи. Но смотрим в таблицу и фиксируем, что калининградцы набрали 10 очков и идут пятыми, а железнодорожники с тремя баллами находятся внизу.

«Балтика» пережила уход Андраде с Бориско и быстро встроила новичков в систему Талалаева. Организация, дисциплина и умение ждать свой момент никуда не делись, ну а выезд в Калининград — все еще тяжелейшее испытание для любого клуба лиги.

Главный тренер &laquo;Локомотива&raquo; Михаил Галактионов.Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах

«Локомотив» откровенно пошел под откос. За несколько месяцев команда потеряла почти весь костяк, который весной принес ей бронзу. Еще хуже, что пропала сама структура игры, которую Галактионов так тщательно выстраивал в последние годы. Кубковый матч с еле набравшим состав «Акроном» — это вообще тихий ужас. Вряд ли сейчас вообще кто-то понимает, в какой футбол играют красно-зеленые.

Главный вопрос — кто сможет повести партнеров за собой. В прошлом сезоне палочкой-выручалочкой был Батраков: через него шли почти все ключевые решения в финальной трети. Теперь его нет, а заменить футболиста такого уровня в текущих реалиях клуба попросту невозможно.

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«Краснодар» прервет серию побед, а Соболев забьет ЦСКА с пенальти. Прогнозы на 7-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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