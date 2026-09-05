«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба и Воробьев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Горшков, Божин, Чернов, Рассказов, Костанца, Витюгов, Печенин, Чесноков, Олейников, Крамарич.

Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Макаров, Маликов, Рахманович, Шитов, Мукаилов.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Вахания, Черников, Аугусто, Батчи, Кристиан, Воробьев, Кордоба.

Запасные: Корякин, Петров, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.