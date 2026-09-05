В «Родине» удовлетворены результатами команды на старте сезона

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин в интервью «СЭ» оценил старт сезона для команды.

— Как вы оцениваете старт сезона для «Родины»? Удовлетворены ли текущим результатом команды?

- Всегда хочется большего, но учитывая крайне непростой календарь в начале сезона, в целом — удовлетворен. В любом случае, конечный результат будет определен по итогам чемпионата, а какая-то промежуточная оценка нашей работы будет приблизительно понятна к зимней паузе. Уверен, что зимние сборы станут отличной возможностью для улучшения наших результатов. Мы всегда отлично их проводим, — сказал Погонин «СЭ».

«Родина» после 6-го тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.