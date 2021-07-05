Федун надеется видеть в «Спартаке» такую же игру, как и у «Бенфики» при Витории

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от игры красно-белых при новом тренере Руи Витории.

— Цели и задачи «Спартака» на сезон озвучены. Какой вы хотели бы видеть игру команды?

— Я видел «Бенфику» Руя Витории двух чемпионских сезонов. Хочу видеть такую же игру в исполнении «Спартака». И первые наметки этой игры мы увидели в матче с «Браво». Это компактный и более интенсивный футбол. Смогут ли наши защитники высоко держать линию, смогут ли так играть — вопрос. Конечно же, хочется, чтобы не было травм. Но что хорошо в футболе — тут ты всегда оптимистичен перед новым сезоном. Поэтому призываю наших болельщиков быть оптимистами и надеяться, что у нас что-то получится.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»