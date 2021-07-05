Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун надеется видеть в «Спартаке» такую же игру, как и у «Бенфики» при Витории

15:55
Леонид Федун и Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун и Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от игры красно-белых при новом тренере Руи Витории.

— Цели и задачи «Спартака» на сезон озвучены. Какой вы хотели бы видеть игру команды?

— Я видел «Бенфику» Руя Витории двух чемпионских сезонов. Хочу видеть такую же игру в исполнении «Спартака». И первые наметки этой игры мы увидели в матче с «Браво». Это компактный и более интенсивный футбол. Смогут ли наши защитники высоко держать линию, смогут ли так играть — вопрос. Конечно же, хочется, чтобы не было травм. Но что хорошо в футболе — тут ты всегда оптимистичен перед новым сезоном. Поэтому призываю наших болельщиков быть оптимистами и надеяться, что у нас что-то получится.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39411
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Скончался 24-летний голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Кивлениекс
Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21