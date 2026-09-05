В «Родине» заявили, что Родриго Бекао находится в шорт-листе клуба

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении команды.

— До конца закрытия трансферного окна осталось полторы недели. Сколько новичков стоит ожидать в составе?

- Ожидаем, что в ближайшее время получится договориться с несколькими новичками.

— Турецкие и российские СМИ приписывают интерес «Родины» к экс-защитнику ЦСКА Родриго Бекао. Действительно ли клуб ведет по нему переговоры?

- Предпочитаю не комментировать слухи, пока нет подписанных соглашений. Родриго Бекао — интересный футболист, который входит в наш шорт-лист на усиление, — сказал Погонин «СЭ».

Команда после 6-го тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.