Соболев признан лучшим игроком «Зенита» в июле-августе

Нападающего «Зенита» Александра Соболева признали лучшим игроком команды в июле-августе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В июле и августе 29-летний форвард провел 9 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября команда Сергея Семака на «Газпром Арене» сыграет против ЦСКА с 7-м туре. Начало — в 16.30 по московскому времени.