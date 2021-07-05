Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал в интервью «СЭ», влияет ли его эмоциональность на кадровые решения клуба.

— Насколько вы эмоциональный человек?

— К сожалению, очень. Надо быть более сдержанным. Как футболисты: ну проиграли — сегодня пострадали, а завтра прошло. А мне зачастую приходится пить успокоительное, чтобы отойти.

— А можете вы на эмоциях принять кадровое решение?

— Я один никогда не принимаю решений. Есть директоры, которые эти решения или готовят, или останавливают.

— То есть, невозможен вариант, когда вы скажете на эмоциях: «Увольняем этого тренера» — и тут же он уволен?

— Все, кто меня знает, подтвердят вам, что я никогда такого не скажу. Вы верно заметили, что на эмоциях всегда существует возможность совершить ошибку.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»