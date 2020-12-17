«Спартак» прокомментировал вероятность возвращения Промеса в команду

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вероятность возвращения в команду голландского полузащитника Квинси Промеса.

«Об интересе «Спартака» к Промесу мне ничего не известно. Наш селекционный департамент работает в тишине», — сказал Фетисов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17,5 миллиона евро.