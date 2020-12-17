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«Спартак» прокомментировал вероятность возвращения Промеса в команду

14:35
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вероятность возвращения в команду голландского полузащитника Квинси Промеса.

«Об интересе «Спартака» к Промесу мне ничего не известно. Наш селекционный департамент работает в тишине», — сказал Фетисов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17,5 миллиона евро.

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