В «Спартаке» объяснили, почему не состоялся трансфер Селихова в АЕК

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию, что греческий АЕК хотел арендовать голкипера красно-белых Александра Селихова до конца сезона с правом выкупа.

Спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов выступил против такого решения. Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.

«Официально греки к нам не обращались», — сказал Фетисов «СЭ».

За красно-белых 26-летний футболист провел 37 матчей и пропустил 38 голов. Осенью 2019 года года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.