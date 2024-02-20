«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Абдыш-Ата»

«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с командой «Абдыш-Ата». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, в Дубае. Встреча начнется в 16.00 мск.

«Спартак»: Селихов, Маслов, Чернов, Джикия (к), Рябчук, Денисов, Зорин, Игнатов, Классен, Зиньковский, Соболев.

Завтра, 21 февраля, москвичи проведут контрольный матч с казахстанской «Астаной». Начало — в 16.00 мск.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.