Кучаев в «Пари НН» будет получать полмиллиона евро в год

Стало известно, сколько составит зарплата полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в «Пари НН».

По информации «Евро-Футбол.Ру», 25-летний хавбек будет получать 500 тысяч евро в год.

19 февраля главный тренер нижегородцев Сергей Юран подтвердил, что переход игрока на правах аренды в скором времени будет завершен.

В нынешнем сезоне Кучаев сыграл 15 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.