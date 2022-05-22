Нигматуллин назвал Сафонова лучшим вратарем сезона-2021/22 в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2021/22.

«Матвей Сафонов провел хороший сезон, наиболее ровный и стабильный, поэтому лучшим голкипером сезона назову именно Матвея», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Также он назвал игрока, который, по его мнению, стал открытием сезона.

«Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром в РПЛ. Я думаю, это стало для всех открытием прошедшего сезона. Прежде всего, молодой парень стал бомбардиром — это очень круто».

В сезоне-2021/22 Сафонов сыграл в 27 матчах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов.

Агаларов по итогам сезона стал лучшим бомбардиров Тинькофф РПЛ. Он отметился 19 голами в 29 матчах за уфимцев.