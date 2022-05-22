Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:36

Нигматуллин назвал Сафонова лучшим вратарем сезона-2021/22 в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2021/22.

«Матвей Сафонов провел хороший сезон, наиболее ровный и стабильный, поэтому лучшим голкипером сезона назову именно Матвея», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Также он назвал игрока, который, по его мнению, стал открытием сезона.

«Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром в РПЛ. Я думаю, это стало для всех открытием прошедшего сезона. Прежде всего, молодой парень стал бомбардиром — это очень круто».

В сезоне-2021/22 Сафонов сыграл в 27 матчах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов.

Агаларов по итогам сезона стал лучшим бомбардиров Тинькофф РПЛ. Он отметился 19 голами в 29 матчах за уфимцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-nazval-safonova-luchshim-vratarem-proshedshego-sezona-rpl-1273318/
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Краснодар
Руслан Агаларов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
Вылет «Рубина», серебро «Сочи» и тренер «Крыльев» Осинькин. Ловчев и Червиченко - о том, чем их удивил завершившийся сезон РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев: «Конечно, Владимир Федотов очень удивил»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости