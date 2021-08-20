«Спартак» направил в РПЛ позицию по реформе турнира и лимиту на легионеров

Руководство «Спартака» направило в РПЛ позицию о реформе чемпионата России и формате лимита на легионеров, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, московский клуб отрицательно отнесся к идее качественных критериев для иностранных футболистов, а также возможному созданию специальной комиссии, которая будет индивидуально рассматривать заявки клубов, если игрок не подходит под данные критерии. «Спартак» считает, что национальная ассоциация не может ограничивать клубы в качественном выборе, а специальная комиссия не вызывает у клуба доверия.

Клубы должны прислать РПЛ свою позицию по изменениям в проведении чемпионата России и в лимите на легионеров до 20 августа. Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.