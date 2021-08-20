«Сочи» обыграл «Арсенал», «Химки» и «Локомотив» не выявили победителя в молодежном первенстве

«Сочи» вырвал победу у тульского «Арсенала» (5:4), а «Химки» и «Локомотив» (4:4) не выявили победителя в 6-м туре молодежного первенства чемпионата России.

Молодежные команды

6-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 4:5 (2:3)

Голы: Хабибов, 8 (1:0). Рубанов, 11 (1:1). Солоп, 24 (1:2). Лейбин, 29 (2:2). Рубанов, 41 (2:3). Коротких, 66 (3:3). Федоров, 83 (3:4). Майсиев, 85 (4:4). Ямангулов, 90+5 (4:5).

Удаление: Хабибов (Арсенал Т — мол.), 90.

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

20 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

«Химки — мол.» (Химки) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 4:4 (2:0)

Голы: Галимзянов, 7 (1:0). Румянцев, 10 (2:0). Казаринов, 54 (2:1). Першин, 55 (2:2). Богатов, 76 (2:3). Галимзянов, 79 (3:3). Степанов, 81 (4:3). Черняков, 90+2 (4:4).

Судья: Четкин (Омск).

20 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».