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Голкипер Максименко прокомментировал первый вызов в сборную России

14:25
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

Футболист готовится к сентябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Положительные эмоции, конечно. Но пока не думаем об этом — у нас два тура впереди, надо выигрывать. Первыми поздравили родители», — цитирует Максименко пресс-служба.

Сборная России сыграет в Москве с Хорватией (1 сентября), в Никосии с Кипром (4 сентября) и снова в Москве с Мальтой (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=odMgK9jSNn0

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры