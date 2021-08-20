Голкипер Максименко прокомментировал первый вызов в сборную России

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

Футболист готовится к сентябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Положительные эмоции, конечно. Но пока не думаем об этом — у нас два тура впереди, надо выигрывать. Первыми поздравили родители», — цитирует Максименко пресс-служба.

Сборная России сыграет в Москве с Хорватией (1 сентября), в Никосии с Кипром (4 сентября) и снова в Москве с Мальтой (7 сентября).