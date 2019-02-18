Состав "Локомотива" на третий сбор в Марбелье

Футболисты "Локомотива"​ возобновили подготовку ко второй части сезона в испанской Марбелье, сообщает официальный сайт московской команды. В Испании тренируются 29 игроков под руководством главного тренера Юрия Семина.

В заявку вошли:

Вратари – Гильерме, Медведев, Коченков, Сычев;

Защитники – Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов;

Полузащитники – Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Рыбчинский, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев, Кварацхелия;

Нападающие – Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

Защитник Иван Лапшов присоединится к команде после игры с загребским "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА, которая состоится 19 февраля.

В рамках испанского сбора, который продлится до 27 февраля, "Локомотив" проведет три контрольных матча с норвежскими "Викингом" (21 февраля, 18.00), "Сарпсборгом 08" (25 февраля, 20.00) и "Мольде" (26 февраля, 20.00).