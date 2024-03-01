Бакаев: «Современный «Спартак» тяжело представить без Джикии»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев, который является воспитанником «Спартака», прокомментировал ситуацию вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Не буду лезть в дела другого клуба. Но уверен: стороны договорятся. Современный «Спартак» тяжело представить без Георгия. Настоящий вожак. Такой должен быть если не на поле, то в раздевалке», — цитирует Sport24 Бакаева.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.