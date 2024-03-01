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1 марта, 07:15

Журавель: «Если Промес напишет книгу или снимет фильм о своей вертлявой жизни, получится хит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

— После того как Промеса приговорили к шести годам за контрабанду наркотиков, ваше отношение к игроку изменилось?

— То, что он вляпался в нехорошую историю, я могу допустить. Парень такой... Сорвиголова. Но сегодня на первый план выходит другой момент — как вести себя клубу.

Если бы мы участвовали в еврокубках, наверное, «Спартак» поступил бы так же, как «Манчестер Юнайтед» с Мэйсоном Гринвудом, когда парня после скандальных обвинений отстранили от тренировок на неопределенный срок. Сейчас в этом нет резона, тут я спартаковских боссов понимаю. Они не хотят терять лидера и выбрали самый простой путь: пока рассматривается апелляция, на решение суда можно закрыть глаза. А дальше будет видно.

Интересно, как поведет себя сам Квинси, если апелляцию отклонят и приговор вступит в силу? Юристы мне говорили, что в этом случае есть два варианта. Либо вечная жизнь в бегах с закрытым въездом в Евросоюз и кучу других стран плюс потеря имущества, которое в Нидерландах уже под арестом. Либо возвращение на родину, и тогда придется отсидеть.

Но ничего, потом все это можно капитализировать. Если Промес напишет книгу о своей вертлявой жизни или снимет о ней фильм, уверен, получится хит.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

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Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
14
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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