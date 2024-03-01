Журавель: «Если Промес напишет книгу или снимет фильм о своей вертлявой жизни, получится хит»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

— После того как Промеса приговорили к шести годам за контрабанду наркотиков, ваше отношение к игроку изменилось?

— То, что он вляпался в нехорошую историю, я могу допустить. Парень такой... Сорвиголова. Но сегодня на первый план выходит другой момент — как вести себя клубу.

Если бы мы участвовали в еврокубках, наверное, «Спартак» поступил бы так же, как «Манчестер Юнайтед» с Мэйсоном Гринвудом, когда парня после скандальных обвинений отстранили от тренировок на неопределенный срок. Сейчас в этом нет резона, тут я спартаковских боссов понимаю. Они не хотят терять лидера и выбрали самый простой путь: пока рассматривается апелляция, на решение суда можно закрыть глаза. А дальше будет видно.

Интересно, как поведет себя сам Квинси, если апелляцию отклонят и приговор вступит в силу? Юристы мне говорили, что в этом случае есть два варианта. Либо вечная жизнь в бегах с закрытым въездом в Евросоюз и кучу других стран плюс потеря имущества, которое в Нидерландах уже под арестом. Либо возвращение на родину, и тогда придется отсидеть.

Но ничего, потом все это можно капитализировать. Если Промес напишет книгу о своей вертлявой жизни или снимет о ней фильм, уверен, получится хит.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.