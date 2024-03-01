Журавель: «Спартак» по-прежнему команда настроения. Как и сам Абаскаль»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» оценил шансы «Спартака» на медали в текущем сезоне РПЛ.

— Верите, что после 30-го тура «Спартак» будет в тройке?

— Скорее нет, чем да. Был бы я спартаковским болельщиком, меня бы вдохновил прогресс команды на сборах. В феврале наблюдал за ней вблизи в Абу-Даби. Матч с «Ростовом» ребята, конечно, провалили. Но в дальнейшем прибавляли на глазах. Выиграли турнир, да и в других товарняках выглядели бодро.

Смущает, что «Спартак» по-прежнему команда настроения. Как и сам Абаскаль. На кураже парни могут горы свернуть. Но если вдруг что-то пошло не по плану, жди беды. Такой подход не для серьезных задач.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место. 2 марта команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре.