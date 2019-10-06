Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев Александра Соболева. Нападающий забил один из голов своей команды. По нашим данным, за ним также следит дортмундская «Боруссия».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр