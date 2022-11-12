Смородская о Галактионове в «Локомотиве»: «Ничего выдающегося в «Нижнем Новгороде» он не показал»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Не понимаю, чем Галактионов заслужил такое доверие «Локомотива». Ничего выдающегося в «Нижнем Новгороде» он не показал. Не понимаю ход мыслей руководства клуба. Почему в сложный для команды сезон приглашают молодого тренера без опыта работы в топ-клубе?», — сказала Смородская «СЭ».

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».