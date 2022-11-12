Смородская о Галактионове в «Локомотиве»: «Ничего выдающегося в «Нижнем Новгороде» он не показал»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.
«Не понимаю, чем Галактионов заслужил такое доверие «Локомотива». Ничего выдающегося в «Нижнем Новгороде» он не показал. Не понимаю ход мыслей руководства клуба. Почему в сложный для команды сезон приглашают молодого тренера без опыта работы в топ-клубе?», — сказала Смородская «СЭ».
В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».
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|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
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8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
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9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2