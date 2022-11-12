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Судейство

12 ноября, 13:15

«Урал» — «Факел»: Кукуян ошибочно не назначил пенальти. Аппаев не сыграл в мяч ногой

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».
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На 13-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» арбитр Павел Кукуян ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. Спустя две минуты после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Алексея Воронцова судья не изменил свое решение и снова не назначил пенальти.

Почему называю это решение ошибочным? Потому что Хызыр Аппаев не сыграл в мяч ногой — тот после незначительного рикошета попал в правую руку воронежского футболиста. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела.

Кадр из трансляции матча «Урал» - «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Осознанной и контролируемой игры в мяч не было. Аппаев сделал шаг по направлению к мячу, вытянул ногу — и все.

Кадр из трансляции матча «Урал» - «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Обратите внимание на новую трактовку офсайдных ситуаций и на то, как там описывается контролируемая или неосознанная игра (рикошет) в мяч. То же самое можно сказать и об Аппаеве. Это рикошет, он не сыграл в мяч.

Кроме того, нужно в первую очередь обращать внимание на положение руки. А она у футболиста «Факела» находилась в неестественном положении.

Кадр из трансляции матча «Урал» - «Факел».
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Что касается исключений, которые раньше были прописаны в правилах игры, они удалены из текста правила 12 еще в 2021 году. Раньше было написано, что «не является нарушением, если мяч касается руки игрока непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу)». Прошло уже больше года, как такой оговорки не существует.

Обращу внимание еще на то, что в 17-м туре чемпионата России, несмотря на многочисленные брифинги и семинары, судьи РПЛ продолжают по-разному трактовать правила игры.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Факел

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
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24%

1.85

П1

21%

2.05

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15%

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Локомотив 1
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Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Павел Кукуян
7
9
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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