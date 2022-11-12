«Урал» — «Факел»: Кукуян ошибочно не назначил пенальти. Аппаев не сыграл в мяч ногой

На 13-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» арбитр Павел Кукуян ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. Спустя две минуты после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Алексея Воронцова судья не изменил свое решение и снова не назначил пенальти.

Почему называю это решение ошибочным? Потому что Хызыр Аппаев не сыграл в мяч ногой — тот после незначительного рикошета попал в правую руку воронежского футболиста. Она была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела.

Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Осознанной и контролируемой игры в мяч не было. Аппаев сделал шаг по направлению к мячу, вытянул ногу — и все.

Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Обратите внимание на новую трактовку офсайдных ситуаций и на то, как там описывается контролируемая или неосознанная игра (рикошет) в мяч. То же самое можно сказать и об Аппаеве. Это рикошет, он не сыграл в мяч.

Кроме того, нужно в первую очередь обращать внимание на положение руки. А она у футболиста «Факела» находилась в неестественном положении.

Кадр из трансляции матча «Урал» — «Факел».

Что касается исключений, которые раньше были прописаны в правилах игры, они удалены из текста правила 12 еще в 2021 году. Раньше было написано, что «не является нарушением, если мяч касается руки игрока непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу)». Прошло уже больше года, как такой оговорки не существует.

Обращу внимание еще на то, что в 17-м туре чемпионата России, несмотря на многочисленные брифинги и семинары, судьи РПЛ продолжают по-разному трактовать правила игры.