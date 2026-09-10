«В Японии за три года заработал почти полтора миллиона долларов. Потом обнулился». Истории экс-защитника сборной России

Сегодня Ахрику Цвейбе исполнилось 60 лет.

Цвейба — уникальный футболист. Он сыграл за четыре национальные сборные! За СССР провел 17 матчей. За СНГ — 7. За Украину — один. И за Россию — 8.

Игр могло быть и больше, в том числе на чемпионатах мира, однако Ахрику фатально не везло. В 1990-м Валерий Лобановский уже включил его в заявку, но за несколько дней до старта защитник получил серьезную травму на тренировке после подката Ивана Яремчука. А на ЧМ-1994 Цвейба из-за очередного повреждения вообще не попал.

Команд в его карьере тоже хватало. В союзной Высшей лиге выступал за тбилисское и киевское «Динамо». Первый чемпионат Украины также отыграл за киевлян. Дальше были японская «Гамба Осака», китайский «Цяньвэй» и четыре российских клуба — «КАМАЗ», «Алания», «Уралан», московское «Динамо», в котором Цвейба в 2001-м и закончил.

Абхазия

— Отца вашего действительно звали Сократ? — уточнили у Цвейбы обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда знаменитый футболист стал героем «Разговора по пятницам».

— Ну да.

— Редкое имя?

— В Абхазии другого Сократа не встречал. Причем остальным детям дедушка обычные имена давал — Сергей, Аркадий... А папа — Сократ!

— Дом ваш в войну не пострадал?

— Нет. Гудаута в центре Абхазии. Грузинские войска шли по суше от Сухуми и Гали. А по морю рассчитывали взять в кольцо со стороны Гагр. Середину не коснулось вообще. Только раз самолет бомбу сбросил. Глава города, мой товарищ, глаз потерял...

— Помните, как первый раз после войны оказались в Абхазии?

— Еще бы! Я тогда в Киеве играл. Нам за отборочный цикл и чемпионат Европы выдали по 40 тысяч долларов. По тем временам — колоссальные деньги. Встретился с отцом Виссарионом, патриархом Абхазии. По сей день на мне его цепочка, вот она.

— Зачем встречались?

— Говорю: «Отец Виссарион, держите 10 тысяч долларов. Хочу Родине помочь. Но чтобы не оружие купили, а раненых вылечили». Тот помолчал — и взял меня за плечо: «Поехали. Познакомлю с президентом».

— С Ардзинбой?

— Да. У Владислава Григорьевича резиденция в Гудауте была. Отец Виссарион меня представляет: «Ахрик за киевское «Динамо» играет. Может, его деньги кому-то помогут после ранения». Ардзинба меня прекрасно знал, как выяснилось. Тепло обнял.

— Вашу семью это коснулось тоже?

— Троюродный брат погиб. А родной, Алхаз, тащил раненого, рядом снаряд взорвался. Одним осколком того парня добило, другой крошечный попал брату в глаз. Я потом в клинику Федорова его устроил. Но глаз не спасли.

— Слышали, однажды в Абхазии вы едва не утонули?

— Приехали ко мне ребята из Москвы. Поужинали. Говорят: «На море?» — «Ну пошли...» А шторм был. Темень. Я хотел блатануть — показать, как плаваю. Куда там! Назад гребу — а ощущение, что уносит все дальше от берега. Здесь что главное?

— Не паниковать?

— Вот! Это очень важно! В секунду протрезвел. Еще и вспомнил, сколько в моем детстве тонуло отдыхающих. Видел все эти скорые, как откачивают синих людей. Все потому, что махнут — и море по колено. А оно не любит выпивших.

Ахрик Цвейба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Яремчук

— Знаем историю — приехали вы в «КАМАЗ» с лишним весом. Вечером в полутьме Четверик присмотрелся: кто-то прыгает по трибунам. Это вы и...

— Ваня Яремчук.

— Четверик уверял — Колесов.

— Да ну, зачем это Колесову? Он уже ветеран, 38 лет. С Ваней мы бегали.

— На команду произвело огромное впечатление. За вас, между прочим, Четверик четыре грузовика отправил в Киев.

— Не исключено.

— Еще сообщил, что лично отговорил вас выступать за сборную Грузии: «Я тебя Паше Садырину рекомендую».

— В сборной Грузии я и так не оказался бы, хотя мне Ахалкаци звонил. Но как бы стал играть за нее после войны? Жить-то все равно в Абхазии. Ни один мой земляк не согласился тогда за Грузию выступать. Вот за Украину в товарищеском матче против венгров сыграл. С Цымбаларем, Никифоровым, Саленко. Так и набежало у меня четыре сборные в карьере — СССР, СНГ, Украина и Россия.

— Дебют в сборной СССР получился чудовищный.

— Да уж. Проиграли Израилю — мало того что я наворотил, еще Михайличенко сломался. Не попал на чемпионат мира-1990.

— С вами что случилось?

— Я так хорошо был готов к матчу! Девять киевлян в составе, выспался — только и думал: «Скорее бы на поле!» Выхожу — и «плыву». То не успеваю, то обрезаю. После первого тайма меняют. В раздевалке обидно было до слез. Терялся в догадках — куда что подевалось? Когда в Киев вернулись, Лобановский вызвал в кабинет: «Ахрик, что могло произойти?» — «Не знаю». Валерий Васильевич помолчал и закруглил: «Ты просто перегорел. От огромного желания. С молодыми бывает. Работай спокойно». Я ожил после этого разговора. Прямо бальзам на сердце.

— На чемпионате мира вы так и не сыграли.

— Когда уже объявили заявку, Яремчук сломал меня на тренировке.

— Как?

— Он потерял мяч. Лобановский повысил голос: «Ваня, отдавай!» Если Валерий Васильевич кричать начинал — дело серьезное. Яремчук что-то буркнул под нос — и кинулся в подкате на того, у кого был мяч.

— На вас.

— Да. Но мог оказаться кто угодно. Ваня злой на самого себя. Плюс Лобановский напихал. В итоге звук хрустящей ветки — это ломался мой голеностоп. Через день начинался чемпионат мира. Команда уезжала на игры — я оставался на базе в Чокко, смотрел матчи по телевизору.

Ахрик Цвейба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Деньги

— Помните ощущения, когда после двух тысяч долларов в Челнах стали в Японии получать в пятнадцать раз больше?

— Честно, к деньгам всегда относился спокойно. В жизни не трясся над ними. И в лучшие времена, и в тяжелые. Мой принцип: Бог дал, Бог взял. Когда начал хорошо зарабатывать, друзьям детства помогал. От них никогда не отвернусь. Даже если человек в тюрьму попал. Есть ребята, с которыми вырос в Гудауте, в одной школе учились. Нас пятеро. Так получилось, что трое отсидели. По разным причинам.

— Например?

— Возьмем моего друга Феликса. После школы поехал в Питер учиться. Что-то не поделил с компанией подвыпивших студентов. Поколотили. Вернулся в общагу, приятели всполошились. Пошли разбираться. Снова драка, одного пацана кто-то ударил кирпичом, тот умер. В милиции всех собак повесили на Феликса. Как на зачинщика. Впаяли 14 лет.

— Ох.

— Освободился — одел его, обул. А уже играя в Японии, прислал 30 тысяч долларов. Без возврата. В подарок. Чтобы дело свое открыл, начал новую жизнь. Второму другу, отсидевшему четыре года, 20 тысяч долларов дал. Третьему — 25 тысяч. Мне нравится помогать. У меня кайф от этого. Просто зов сердца.

— Дружба сохранилась?

— Конечно! Это навсегда! Они живут в Абхазии. Когда приезжаю, собираемся, вспоминаем... Много интересных моментов было. Расскажу историю. Весной 1991-го Феликс в тюрьме проиграл в карты огромную сумму — две тысячи рублей. У меня в киевском «Динамо» зарплата была — 700. Дня за три до матча с «Барселоной» звонок в мой гостиничный люкс: «К вам странный человек пришел...» Спускаюсь в холл. Стоит парень в зэковском бушлате, худющий, с котомкой. Понятно, почему на входе завернули. Спрашиваю: «Ты кто?» — «Только откинулся. С другом твоим сидел. В беду он попал, срочно нужны деньги». Достает детскую фотографию, где мы с Феликсом, на обороте надпись: «Ахрик, доверься ему». А я знал, что такое карточный долг в тюрьме. Если вовремя не вернуть — последствия страшные.

— Что решили?

— Парня в гостинице поселил, приодел. Чтобы окружающих не распугивал. У меня двух тысяч не было — у друзей занял, вручил ему. В то время никаких мобильников, а надо предупредить, что деньги найдены. Говорю: «Ты об этом по своим каналам сообщи, ваша цыганская почта быстро все разносит. А я завтра на игре знак подам, над бровью рукой проведу».

— ???

— Трансляция шла по Первому каналу. Во время исполнения гимна камера, как обычно, крупным планом выхватывала каждого игрока. Когда на меня навели, ладонью коснулся лба, будто капельку пота стряхиваю. Феликс потом рассказывал: «Сидели на зоне, включили футбол. Показали тебя, увидел жест, отлегло. Понял — все в порядке. Скоро деньги будут».

— Невероятно.

— Ну а Феликсу, конечно, потом напихал: «Зачем играть сел?! Где ты и где карты?!»

— С тех пор, как вы играть закончили, через бедность прошли?

— Было. В Японии за три года заработал почти полтора миллиона долларов. Казалось, на всю жизнь хватит. С друзьями были совместные проекты.

— Какие?

— Бензоколонки. Ресторан. В Подмосковье вложился в казино. Везде капало по чуть-чуть. Потом все закончилось. Бензоколонки продали, ресторан пришлось закрыть, игорные заведения в России с 2009-го под запретом... И я обнулился. Ничего, благодаря друзьям снова удалось подняться. Сегодня все хорошо.