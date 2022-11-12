«Урал» — «Факел»: Эммерсон увеличил преимущество хозяев

Защитник «Урала» Владис-Эммерсон Иллой-Айет забил гол на 59-й минуте матча с «Факелом» в 17-м туре РПЛ — 2:0.

Лазар Ранджелович со стандартного положения выполнил подачу во вратарскую, где Эммерсон выиграл позицию и головой отправил мяч под штангу.

Отметим, что для конголезского защитника это дебютный гол за «Урал».