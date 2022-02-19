Смородская: «Не думаю, что кто-то сможет навязать в чемпионате борьбу «Зениту»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение, что в весенней части чемпионата России никому из команд не удастся составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали.

«В весенней части сезоне хотелось бы увидеть скорости. Особенно в принятии решений и отборе мяча, — цитирует Смородскую betonmobile.ru. — Приятно смотреть на быстрый футбол, но не знаю того, суждено ли этому сбыться. Не думаю, что кто-то сможет навязать у нас в чемпионате борьбу «Зениту», никого рядом с питерцами не вижу. Они показали высокую скорость игры с «Бетисом», у нас подобного в чемпионате никто выдавать больше не может. Команда Семака смогла выдержать и забить — молодцы. «Динамо» идет верным курсом, но москвичам пока еще рано становиться реальным конкурентом для «Зенита».

«Зенит» на первую часть сезона набрал 38 очков в 18 игра. На второй позиции идет московское «Динамо», которое отстало на два балла.