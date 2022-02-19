«Спартак» обыграл «Шахтер» в последнем товарищеском матче на сборах

«Спартак» провел последний товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником был «Шахтер» из Караганды и игра завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Встреча прошла в закрытом режиме, клубы договорились не публиковать составы и авторов голов.

Сегодня вечером «Спартак» вернется из Турции в Москву.