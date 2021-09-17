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Слуцкий о встрече с «Зенитом»: «Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным»

14:20
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции. Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 20 сентября в Казани и начнется в 18:30 мск.

Рубин — Зенит

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-zadacha-naladit-vzaimootnosheniya-v-atakuyuschey-pyaterke

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Сергей Разин все материалы автора

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