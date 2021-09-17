Слуцкий рассказал о состоянии Шатова и Самошникова перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о состоянии игроков.

«Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева. У Самошникова контузия одной из таранных костей. Он сможет вернуться завтра», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 20 сентября в Казани и начнется в 18.30 мск.