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Шварц: «Не думаю, что невызов Тюкавина в сборную — большой удар для него»

13:40
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о невызове нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я не думаю, что невызов Тюкавина в сборную — большой удар для него. Молодой игрок должен пройти этот путь развития. Я убежден, что он находится на карандаше у тренеров национальной команды. Ему сейчас нужно сконцентрироваться на своей игре.

Скопинцев прибавил в последних матчах в единоборствах. Он показывает качественную игру и набирает хорошую форму. Мы довольны тем, как он играет. На ежедневных тренировках он полностью выкладывается», — сказал Шварц на пресс-конференции.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провел 10 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. В октябре сборная России проведет две встречи в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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