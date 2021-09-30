Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Основной конкурент «Зенита» — они сами»

13:43
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру «Зенита» в сезоне-2021/22.

Вчера, 29 сентября, петербургский клуб разгромил «Мальме» (4:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы принимаем решение по стартовому составу до игры. Игроки, которые выходят на замену не отличаются ни по статусу, ни по моему доверию к ним. В матче с «Сочи» мы поменяли Захаряна, также вышел Евгеньев и мы сыграли в три центральных защитника. У нас нет единого рецепта замен. Мы смотрим на ход игры и отталкиваясь от него делаем замены.

Основной конкурент «Зенита» — они сами. Эта команда с игроками, которые обладают высоким уровнем исполнительского мастерства. Если только не будет таких матчей, где они будут сами отдавать инициативу сопернику. Во всех остальных случаях только «Зенит» может быть конкурентом себе. Мы должны оставаться верны себе и полностью готовиться к предстоящей встрече. Важно взять три очка и постоянно быть в тонусе», — сказал немец.

Также Шварц поздравил хоккейный клуб «Динамо» (6:3) с победой в матче против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Всегда хорошо обыгрывать «Спартак». Поздравляю «Динамо»! Знаю про то, что они хорошо начали сезон. Рад за команду!» — сказал тренер.

«Динамо» после 9 туров Тинькофф РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд