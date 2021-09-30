Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру «Зенита» в сезоне-2021/22.

Вчера, 29 сентября, петербургский клуб разгромил «Мальме» (4:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы принимаем решение по стартовому составу до игры. Игроки, которые выходят на замену не отличаются ни по статусу, ни по моему доверию к ним. В матче с «Сочи» мы поменяли Захаряна, также вышел Евгеньев и мы сыграли в три центральных защитника. У нас нет единого рецепта замен. Мы смотрим на ход игры и отталкиваясь от него делаем замены.

Основной конкурент «Зенита» — они сами. Эта команда с игроками, которые обладают высоким уровнем исполнительского мастерства. Если только не будет таких матчей, где они будут сами отдавать инициативу сопернику. Во всех остальных случаях только «Зенит» может быть конкурентом себе. Мы должны оставаться верны себе и полностью готовиться к предстоящей встрече. Важно взять три очка и постоянно быть в тонусе», — сказал немец.

Также Шварц поздравил хоккейный клуб «Динамо» (6:3) с победой в матче против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Всегда хорошо обыгрывать «Спартак». Поздравляю «Динамо»! Знаю про то, что они хорошо начали сезон. Рад за команду!» — сказал тренер.

«Динамо» после 9 туров Тинькофф РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.