Шварц рассказал, что нужно сделать игрокам «Динамо» для достижения успеха на поле

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о физической форме команды.

«Меня часто спрашивают про нашу физическую форму. Команда находится в хорошей форме. Не думаю, что в ноябре мы сильно можем просесть в этом. Для нас важно много пробегать, ускоряться. Когда мы сможем объединить физическую форму и тактические построения, это выльется в успех на поле.

Наши аналитики просматривали матч против «Знамени», но мы не делаем на нем акцент. Нас больше заботит то, как играют «Крылья» в РПЛ.

Хорошим средством против таких перемещений будет надежная игра в защите. Это то, что мы можем противопоставить таким игрокам, как Зиньковский. Так же для нас важными будут действия полузащитников. В таких перемещениях нужно, чтобы наши крайние защитники качественно оборонялись, но в то же время не забывали про атаку», — сказал Шварц.

Также специалист рассказал о различиях форвардов команды Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.

«Оба молодых игрока с высоким потенциалом. Грулев — крупный и фактурный игрок, это отличает его от Тюкавина. Костя постоянно терзает оборону соперника своими забеганиями. Пока не приняли решение, кто выйдет в старте. Но мы рады, что у нас есть таких два разноплановых нападающих.

Поражение от «Нижнего Новгорода» не имеет ничего общего с паузой на матчи сборных. У нас были другие причины касательно того поражения. Оба новичка лиги играют в разные схемы. НН играет в три центральных защитника, Крылья используют два защитника. Нам нужно будет нивелировать сильные стороны соперника и навязать свой игровой стиль. Мы уважительно относимся к Самаре, они проделали большой путь. Но мы будем стараться играть в свой футбол», — добавил Шварц.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдут 2 октября в Москве. Начало — в 16.30 (мск). После 9 туров Тинькофф РПЛ команда Шварца занимает 2-е место в турнирной таблице.