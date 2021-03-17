Широков — об отставке Гончаренко: «Не уверен, что Березуцкий готов тренировать команду»
22:30
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения от «Зенита» (1:3). Как ранее сообщал «СЭ», руководство клуба рассмотрит данный вопрос в ближайшее время.
«Если есть замена — можно уволить. Если нет, тогда какие вопросы, какой смысл? Березуцкий? Взять бы команду он смог, но я не уверен, что он готов. Может он вообще не хочет быть главным»
Сегодня, 17 марта, ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:3. Команда отстает от первого места на 8 очков.
(Владимир Пушкарев)
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