Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения от «Зенита» (1:3). Как ранее сообщал «СЭ», руководство клуба рассмотрит данный вопрос в ближайшее время.

«Если есть замена — можно уволить. Если нет, тогда какие вопросы, какой смысл? Березуцкий? Взять бы команду он смог, но я не уверен, что он готов. Может он вообще не хочет быть главным»

Сегодня, 17 марта, ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:3. Команда отстает от первого места на 8 очков.

(Владимир Пушкарев)