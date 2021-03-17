Гончаренко: «Пауза позволит забыть результаты»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как будет эмоционально справляться с поражением от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России (2:3).

— Как эмоционально сплавляетесь с последними результатами ЦСКА?

— Силы точно есть. Пауза позволит забыть результаты и с новыми силами готовиться, — заявил тренер.

Как стало известно «СЭ», руководство ЦСКА в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

(Константин Колмаков)