Гончаренко: «Пауза позволит забыть результаты»
22:29
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как будет эмоционально справляться с поражением от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России (2:3).
— Как эмоционально сплавляетесь с последними результатами ЦСКА?
— Силы точно есть. Пауза позволит забыть результаты и с новыми силами готовиться, — заявил тренер.
Как стало известно «СЭ», руководство ЦСКА в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
(Константин Колмаков)
4
Зачет
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...