«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла лиге, Захарян вышел на замену в концовке матча
«Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла лиги — 3:0.
У хозяев на 84-й минуте пенальти реализовал Алекс Гримальдо, также отличились Джонатан Дэвид на 90-й минуте и Джулиано Симеоне на 90+5-й минуте.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 86-й минуте, заменив Янхеля Эрреру, и не отметился результативными действиями.
«Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 7 очками — на 12-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|
2
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Реал
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
4
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|
5
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|11-6
|10
|
6
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
7
|Депортиво
|5
|2
|3
|0
|9-6
|9
|
8
|Р. Вальекано
|6
|2
|1
|3
|10-15
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|9-7
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
16
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
17
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
18
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
19
|Вильярреал
|5
|0
|2
|3
|7-10
|2
|
20
|Эльче
|5
|0
|2
|3
|6-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|2 : 1
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|0 : 1
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|- : -
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|22:30
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|22:30
|Леванте – Атлетик
|- : -
|17.09
|20:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|17.09
|22:30
|Малага – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|5
|1
|1
Новости