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«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла лиге, Захарян вышел на замену в концовке матча

Сергей Ярошенко
Алехандро Гримальдо из «Атлетико» в борьбе с Андером Барренечеа из «Реал Сосьедад».
Фото Reuters

«Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла лиги — 3:0.

У хозяев на 84-й минуте пенальти реализовал Алекс Гримальдо, также отличились Джонатан Дэвид на 90-й минуте и Джулиано Симеоне на 90+5-й минуте.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 86-й минуте, заменив Янхеля Эрреру, и не отметился результативными действиями.

«Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 7 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 5-й тур.
13 сентября, 22:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:3
Атлетико

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Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Обамеянг забил 5 голов в 5 матчах Ла лиги на старте сезона-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 21-4 15
2
 Бетис 5 4 0 1 7-6 12
3
 Реал 5 4 0 1 14-4 12
4
 Атлетико 5 3 1 1 10-6 10
5
 Алавес 6 3 1 2 11-6 10
6
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
7
 Депортиво 5 2 3 0 9-6 9
8
 Р. Вальекано 6 2 1 3 10-15 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Эспаньол 6 2 1 3 9-7 7
11
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
12
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 5-8 7
14
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
15
 Хетафе 5 1 2 2 3-6 5
16
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
17
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
18
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
19
 Вильярреал 5 0 2 3 7-10 2
20
 Эльче 5 0 2 3 6-13 2
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол 2 : 1
15.09 21:00 Алавес – Валенсия 0 : 1
15.09 22:30 Эльче – Реал - : -
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 20:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 22:30 Барселона – Расинг - : -
16.09 22:30 Леванте – Атлетик - : -
17.09 20:00 Бетис – Хетафе - : -
17.09 22:30 Малага – Вильярреал - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 5 1 1
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