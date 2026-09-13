«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла лиге, Захарян вышел на замену в концовке матча

«Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла лиги — 3:0.

У хозяев на 84-й минуте пенальти реализовал Алекс Гримальдо, также отличились Джонатан Дэвид на 90-й минуте и Джулиано Симеоне на 90+5-й минуте.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 86-й минуте, заменив Янхеля Эрреру, и не отметился результативными действиями.

«Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 7 очками — на 12-й строчке.