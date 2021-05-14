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Форвард «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

19:37
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает официальный Twitter Бразильской конфедерации футбола.

Помимо Малкома, в список попали еще 22 футболиста.

Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренну («Гремиу»), Клейтон («Брагантино»).

Защитники: Абнер («Атлетику Паранаэнсе»), Гильерме Арана («Атлетику Минейру»), Эмерсон («Бетис»), Нину («Флуминенсе»), Бруну Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»).

Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Лизеро («Сан-Паулу»), Рейниер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Антони («Аякс»), Габриэл Менину («Палмейрас»).

Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родригу («Реал»), Педру («Фламенго»), Клаудинью («Брагантино»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио (Япония) пройдет с 21 июля по 7 августа. Сборная Бразилии сыграет в группе с Германией, Кот-д`Ивуаром и Саудовской Аравией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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