Форвард «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает официальный Twitter Бразильской конфедерации футбола.
Помимо Малкома, в список попали еще 22 футболиста.
? Convoca??o da #Sele??oOl?mpica— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
ATACANTES:
Antony — @AFCAjax
Evan?lson — @FCPorto
Malcom — @zenit_spb pic.twitter.com/RrbNxktW22
Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренну («Гремиу»), Клейтон («Брагантино»).
Защитники: Абнер («Атлетику Паранаэнсе»), Гильерме Арана («Атлетику Минейру»), Эмерсон («Бетис»), Нину («Флуминенсе»), Бруну Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»).
Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Лизеро («Сан-Паулу»), Рейниер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Антони («Аякс»), Габриэл Менину («Палмейрас»).
Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родригу («Реал»), Педру («Фламенго»), Клаудинью («Брагантино»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).
Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио (Япония) пройдет с 21 июля по 7 августа. Сборная Бразилии сыграет в группе с Германией, Кот-д`Ивуаром и Саудовской Аравией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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