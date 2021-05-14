ЦСКА показал подготовку команды к матчу РПЛ с «Динамо»
Пресс-служба ЦСКА в Twitter показала, как команда готовится к матчу 30-го тура РПЛ с «Динамо».
«Солнечный день в Ватутинках. Готовимся к финальному матчу сезона», — говорится в сообщении.
Перед заключительным туром чемпионата России «армейцы» набрали 50 очков и располагаются на 6-м месте в турнирной таблице.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 16 мая, в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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