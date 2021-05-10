«Спартак» провел церемонию в честь Тедеско. Видео

Московский футбольный клуб «Спартак» провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

Церемония прошла по окончании заключительного домашнего матча «Спартака» в сезоне Тинькофф РПЛ. В понедельник красно-белые в матче 29-го тура чемпионата страны победили подмосковные «Химки» со счетом 2:1.