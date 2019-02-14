Широков назвал "Краснодар" главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам, бывший полузащитник сборной России​ Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" поборется за победу в чемпионате России. По его мнению, главным конкурентом будет "Краснодар"​.

– Зная Семака, уверен, что, невзирая ни на какие проблемы, у "Зенита" одна цель – чемпионство. Согласны?

– И я не сомневаюсь, что "Зенит" поборется за золото. А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар". Сумеют его игроки поломать свой устоявшийся менталитет, поверить, что они способны на большую победу, то, поверьте, это вполне реально. (Александр Львов)

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