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Шиманьски вернулся в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Twitter

Как стало известно «СЭ», полузащитник Себастьян Шиманьски вернулся в Москву в ночь на 31 марта.

22-летний игрок московского «Динамо» в составе сборной Польши во вторник отыграл 90 минут в матче с Швецией (2:0) и вместе со своей командой добыл путевку на ЧМ-2022.

Напомним, что агент футболиста Мариуш Пекарски заявлял польским СМИ, что Шиманьски может покинуть «Динамо» до 7 апреля, а испанская AS писала о переговорах с клубом «Реал Сосьедад». По данным «СЭ», испанцы на бело-голубых до сих пор не выходили.

Действующий контракт польского полузащитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года.

Себастьян Шиманьски
Футбол
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