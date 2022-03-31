Шиманьски вернулся в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Себастьян Шиманьски вернулся в Москву в ночь на 31 марта.

22-летний игрок московского «Динамо» в составе сборной Польши во вторник отыграл 90 минут в матче с Швецией (2:0) и вместе со своей командой добыл путевку на ЧМ-2022.

Напомним, что агент футболиста Мариуш Пекарски заявлял польским СМИ, что Шиманьски может покинуть «Динамо» до 7 апреля, а испанская AS писала о переговорах с клубом «Реал Сосьедад». По данным «СЭ», испанцы на бело-голубых до сих пор не выходили.

Действующий контракт польского полузащитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года.