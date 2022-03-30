«Пусть смотрят турнирную таблицу и на сумму, которую они тратят». Газизов ответил Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, экс-члена совета директоров клуба Заремы Салиховой.

Салихова в интервью «СЭ» назвала бывшего генерального директора «Спартака» «фантастическим балаболом» после его слов о выплатах агентам в московском клубе.

«Пусть делает, что хочет. Я тут причем? Пусть смотрят турнирную таблицу и на сумму, которую они тратят. Больше мне разговаривать не о чем», — сказал Газизов «СЭ».

29 марта, РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками. По итогам 2021 года больше всех на услуги агентов потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).

«Спартак» идет на девятом месте в Тинькофф РПЛ после 22 туров, «Уфа» — 15-я.