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«Пусть смотрят турнирную таблицу и на сумму, которую они тратят». Газизов ответил Салиховой

Шамиль Газизов ответил Зареме Салиховой, назвавшей его «фантастическим балаболом»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов.
Фото ФК «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, экс-члена совета директоров клуба Заремы Салиховой.

Салихова в интервью «СЭ» назвала бывшего генерального директора «Спартака» «фантастическим балаболом» после его слов о выплатах агентам в московском клубе.

«Пусть делает, что хочет. Я тут причем? Пусть смотрят турнирную таблицу и на сумму, которую они тратят. Больше мне разговаривать не о чем», — сказал Газизов «СЭ».

29 марта, РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками. По итогам 2021 года больше всех на услуги агентов потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).

«Спартак» идет на девятом месте в Тинькофф РПЛ после 22 туров, «Уфа» — 15-я.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
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 - : -
3.04 19:00
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 10
П
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Зенит

 6
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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